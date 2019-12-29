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مقتل 22 شخصا في حادث سير مروع في محافظة بورسعيد في مصر

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كتبت أسماء لمنور في الأحد 29 ديسمبر 2019 12:21 صباحاً - وقع تصادم سيارة نقل وحافلة ركاب صغيرة في بورسعيد (RT)
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قتل 22 شخصا على الأقل، وأصيب 6 آخرون، في حادث سير “مروع” على أحد الطرق شمالي مصر، وفق ما أفاد مراسل سكاي نيوز عربية في القاهرة، السبت.

 

وذكرت مصادر إعلامية أن الحادث نجم عن تصادم شاحنة نقل مقطورة مع حافلة كانت تقل عمالا لأحد مصانع الملابس في مدينة بور سعيد، على طريق بورسعيد دمياط.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن سيارات الإسعاف هرعت إلى مكان الحادث ونقلت معظم جثث القتلى والمصابين إلى مستشفى السلام في بور سعيد.

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وأشارت بعض وسائل الإعلام إلى أن غالبية ضحايا الحادث من الفتيات.

وفي وقت سابق السيت، لقي 6 أشخاص مصرعهم وأصيب 24 آخرون، في حادث تصادم مروّع بين حافلتين على طريق العين السخنة – الزعفرانة.

ويشار إلى أن الحادث وقع بين حافلتين، إحداهما سيارة نقل، والأخرى خصوصية في منطقة وادي الدوم.

ووفق مصدر أمني مصري، من بين الضحايا عدد من السياح الأجانب، وتحديدا من الصين والهند، وقد تم نقل الجثامين إلى المستشفى، وإخطار سفارات بلادهم.

المصدر وكالات
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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