مقتل 22 شخصا في حادث سير مروع في محافظة بورسعيد في مصر

قتل 22 شخصا على الأقل، وأصيب 6 آخرون، في حادث سير “مروع” على أحد الطرق شمالي مصر، وفق ما أفاد مراسل سكاي نيوز عربية في القاهرة، السبت.
وذكرت مصادر إعلامية أن الحادث نجم عن تصادم شاحنة نقل مقطورة مع حافلة كانت تقل عمالا لأحد مصانع الملابس في مدينة بور سعيد، على طريق بورسعيد دمياط.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن سيارات الإسعاف هرعت إلى مكان الحادث ونقلت معظم جثث القتلى والمصابين إلى مستشفى السلام في بور سعيد.
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وأشارت بعض وسائل الإعلام إلى أن غالبية ضحايا الحادث من الفتيات.
وفي وقت سابق السيت، لقي 6 أشخاص مصرعهم وأصيب 24 آخرون، في حادث تصادم مروّع بين حافلتين على طريق العين السخنة – الزعفرانة.
ويشار إلى أن الحادث وقع بين حافلتين، إحداهما سيارة نقل، والأخرى خصوصية في منطقة وادي الدوم.
ووفق مصدر أمني مصري، من بين الضحايا عدد من السياح الأجانب، وتحديدا من الصين والهند، وقد تم نقل الجثامين إلى المستشفى، وإخطار سفارات بلادهم.
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