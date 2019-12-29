الحكومة السودانية تقرر تجميد رفع الدعم عن المحروقات في موازنة 2020

أعلن وزير الإعلام السوداني الاستاذ فيصل محمد صالح، مساء اليوم السبت، أن الحكومة تعتزم تجميد قرار رفع الدعم عن المحروقات في موازنة 2020، حتى إنعقاد مؤتمر اقتصادي في شهر مارس المقبل، حسب ما نقلت فضائية "سكاي نيوز بالعربية"، في نبأ عاجل لها.

وقال وزير الإعلام السوداني، لـ"رويترز"، "اجتمع رئيس الوزراء ووزير المالية وعدد من الوزراء مع ممثلين لقوى الحرية والتغيير واتفق الطرفان على تجميد قرار رفع الدعم في موازنة 2020، حتى انعقاد مؤتمر اقتصادي في مارس المقبل"، مضيفاً "على ضوء مقررات هذا المؤتمر تتقرر السياسات الاقتصادية للبلاد ومن ضمنها السياسات بخصوص دعم السلع".

وكان مجلس الوزراء السوداني، قد أعلن أمس الجمعة، أنه أقر مشروع موازنة عام 2020، التي تتضمن رفع الدعم عن الجازولين والبنزين بشكل تدريجي، ويحيل المشروع لاجتماعه المشترك مع المجلس السيادي.

وقرر وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي، "رفع الدعم عن الجازولين والبنزين بالتدرج في ميزانية 2020، التي أجازها مجلس الوزراء اليوم".

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وقال وزير المالية السوداني، إن "الوضع الحالي يجعل من الصعوبة بمكان الحفاظ على التضخم منخفضا، وأيضاً الحصول على سعر صرف مستقر للجنيه السوداني"، مضيفاً أن الحكومة السودانية تعمل تدريجيا على معالجة الدعم السلعي، خاصة المحروقات، مثل البنزين والجازولين.

كما أشار، إلى أن الدعم الحكومي للقمح وغاز الطهي سيبقى مستقرا، بسبب تأثيره المباشر على الأسر الفقيرة في البلاد، لا سيما في ظل الأزمة الاقتصادية الصعبة التي يشهدها السودان.

وأكد مشروع الموازنة السودانية الجديد، على توجيها للتعليم والصحة والبنى التحتية، والاهتمام بذوي الدخل المحدود والخدمة المدنية، وزيادة في المرتبات لتصل 100 بالمئة، كما نص المشروع على دعم القوى الشرائية للمواطن.

ومن بين التزامات التي نص عليها مشروع الميزانية، التعليم والعلاج بالمجان، وتوفير وظائف للعاطلين، وتوجيه 1500 جنيه لكل أسرة فقيرة في بجميع أنحاء السودان، وتوسيع مظلة التأمين الصحي لها.