القصر الكبير.. خمسيني يقدم على الإنتحار ساعات قبل حفل زفافه

شهدت مدينة القصر الكبير، اليوم السبت، حالة انتحار جديدة، بعدما أقدم شخص على وضع حد لحياته شنقا داخل منزل أسرته المتواجد بحي السلام، قبل انطلاق حفل زفافه بساعات قليلة.
وتشير المعطيات المتوفرة لـ”اليوم24″ أن عائلة المتوفى المسمى قيد حياته “م.ج” البالغ من العمر 53 عاما، عثرت على جثته معلقة بواسطة حبل داخل غرفة منزله، ما خلف حالة من الصدمة لدى أقاربه.
ونقلت سيارة إسعاف جثة المتوفى إلى مستودع الأموات بمستشفى للامريم، فيما باشرت العناصر الأمنية تحقيقاتها في الحادث لمعرفة ظروف وملابسات الوفاة.
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