رسميا.. مدرب جزائري يخلف الزاكي في تدريب الدفاع الحسني الجديدي

أعلن فريق الدفاع الحسني الجديدي، قبل قليل، تعيين المدرب الجزائري، عبد القادر عمراني، مدربا جديدا للفريق، خلفا للمدرب المستقيل بادو الزاكي، وذلك من أجل قيادة الفريق في باقي منافسات البطولة الاحترافية لهذا الموسم.

وأكد النادي الدكالي، في بلاغ رسمي، قبل قليل، نشره على حسايه الرسمي على الأنترنت، تعيينه للمدرب الجزائري خلفا للزاكي، دون ذكر أية تفاصيل إضافية.

ويعتبر عمراني، 63 سنة، واحد من المدربين المخضرمين في الجزائر، حيث قاد عددا كبيرا من أندية الجارة الشرقية، أبرزها اتحاد العاصمة ووفاق سطيف، كما أنه مهندس تتويج فريق شباب قسطنطينة بلقب الدوري الجزائري، موسم 2018-2019.

أما أبرز إنجازات هذا المدرب، فتتمثل في كونه، المدرب الوحيد في الجزائر الذي توج بأربعة ألقاب في كأس الجزائر سنوات 1998، 2005، 2015، و2019، مع أندية تلمسان، الشلف، بجاية، وبلوزداد.

وكان الدفاع الجديدي، قد انفصل هذا الأسبوع عن الزاكي، بعد أن فضل الأخير قبول عرض الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، والاشتغال في الإدارة التقنية الوطنية.