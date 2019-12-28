عصبة الأبطال – “هاتريك” الكعبي يقود الوداد لتحقيق أول انتصار له في المجموعة الثالثة

حقق فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، أول انتصار له في دور المجموعات، بعد أن فاز على بيترو أتليتيكو الأنغولي، بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم السبت، بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، برسم الجولة الثالثة من عصبة الأبطال الإفريقية.

وأنهى الفريق المغربي الجولة الأولى متقدما بهدف دون رد، بفضل مهاجمه أيوب الكعبي في الدقيقة 29، في نصف أول عرف سيطرة شبه كلية للفريق الأحمر، وعدد كبير من الفرص التي أهدرها خاصة بديع أووك ووليد الكرتي.

الجولة الثانية، انطلقت على إيقاع التواضع بالنسبة للوداد، الذي ظهر بوجه شاحب، مع تحسن في مستوى الفريق الأنغولي، الذي وقف الند للند في وجه زملاء اسماعيل الحداد.

الدقيقة 68، ومن خطأ فادح من “العائد من العقاب” محمد الناهيري، سيتمكن الفريق الضيف من تسجيل هدف التعادل، بواسطة رأسية اللاعب روزا ريبيرو.

وحرك هذا الهدف خطوط الوداد من جديد، الذي ضغط مرة أخرى للتعديل، وهو الأمر الذي أثمر هدفا ثانيا، بواسطة رأسية الكعبي، الذي أضاف ثاني أهدافه الشخصية في المباراة، وذلك في الدقيقة 79.

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الوداد، لم يرغب في تكرار نفس خطأ بداية الجولة الثانية والعودة للخلف، فعمد إلى مواصلة الضغط على الضيف، من أجل تسجيل ثالث الأهداف، وإنهاء الأمور قبل سافرة الحكم، وهو الأمر الذي تأتى له فعلا في الدقيقة 84، بهدف سجله المهاجم الأنغولي بالخطأ في مرماه، بعد تمريرة حاسمة من عبد اللطيف نصير.

وفي الوقت بدل الضائع، سيسقط المدافع الأنغولي أيمن الحسوني في مربع العمليات، ليعلن الحكم عن ضربة جزاء، حولها أيوب الكعبي لهدف رابع، مدونا “هاتريك” في هذه المواجهة، وقائدا فريقه للانتصار.

هذا الانتصار، مكن الوداد من الانفراد بالمركز الثاني، برصيد 5 نقاط، خلف المتصدر الجنوب إفريقي صانداونز، صاحب الـ7 نقاط، بينما تجمد رصيد الفريق الأنغولي في النقطة الوحيدة بالمركز الأخيرة، في الوقت الذي يحتل فيه اتحاد العاصمة، المركز الثالث برصيد نقطتين اثنتين.