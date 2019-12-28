السلطات الإسبانية تقدم المساعدة لـ86 مهاجرا ضمنهم مغاربة وجزائريون وبينهم أطفال ورضع

أنقذت السلطات الإسبانية، خلال الساعات الماضية، 86 شخصا من المهاجرين، وضمنهم أطفال ورضع، ينحدرون من دول مغاربية وأخرى من جنوب الصحراء كانو يحاولون الوصول إلى سواحلها عبر 7 قوارب توزعت على 3 وجهات مختلفة.

وحسب وكالة الأنباء الإسبانية “إيفي” فإن عمليات الإنقاذ بدأت منذ منتصف، يوم أمس الجمعة، لمساعدة القوارب التي توجهت اثنان منها نحو جزر الكناري، واثنتان نحو سواحل غرناطة، وثلاثة أخرى نحو إقليم مرسية على الساحل الشرقي للبلاد.

أكثر من نصف هؤلاء المهاجرين كانو إلى جزر الكناري، وتم إنقاذ المجموعة الأولى منهم شمال شرق جزيرة لازاروت عبر سفينة الإنقاذ البحري والتي حملت الأولى 21 شخصا من شمال إفريقيا وبينهم شخص قاصر، فيما أنقذت المجموعة الثانية غرب جزيرة غران كناريا، والتي ضمت 24 مهاجرا إفريقيا من دول جنوب الصحراء، بينهم 3 نساء وطفل، ورضيعان.

أما في سواحل غرناطة فتمكنت عناصر البحرية، صباح اليوم السبت، من إنقاذ 8 أشخاص قالت السلطات إنهم من شمال إفريقيا وبينهم امرأة، في حين كانت المنطقة قد شهدت منتصف ليلة أمس إنقاذ 11 شخصا من دول إفرقيا جنوب الصحراء.

وفي إقليم مرسيا، أفادت السلطات المحلية بأن عناصر الحرس المدني قد قدمت المساعدة لـ22 مهاجرا اليوم السبت، كانو على مثن ثلاث قوارب أخرى.