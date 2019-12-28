بقيمة تتجاوز مليار دولار.. أوروغواي تضبط كمية ضخمة من الكوكايين

أعلن الادعاء العام في أوروجواي أن الشرطة ضبطت كمية ضخمة، قياسية، من مخدر الكوكايين تقدر بـ 4.4 طن في حاويات بميناء العاصمة مونتيفيديو.

وأضاف الادعاء في بيان أمس الجمعة أنه تم ضبط طن آخر من الكوكايين في مزرعة بمنطقة سوريانو.

وتعد الكمية المضبوطة هي أكبر كمية كوكايين يتم ضبطها في تاريخ أوروجواي، وبحسب تقارير إعلامية، فإن القيمة السوقية للمخدرات المضبوطة تتجاوز مليار دولار.

وألقت السلطات القبض على أربعة مشتبه بهم، بينهم مالك المزرعة، وتفيد التحقيقات الأولية بأن الكوكايين كان مخبأ داخل حاويات تضم فول الصويا وكان من المقرر تهريبها إلى مدينة لومي، عاصمة توجو، بغرب افريقيا.

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وتعد أوروجواي من أهم أراضي العبور بالنسبة لتجارة المخدرات العالمية، ويمر الجزء الأكبر من المخدرات التي يتم تهريبها من دول الانديز إلى أوروبا عبر غرب افريقيا.

كانت هيئة الجمارك في مونتيفيديو كثفت إجراءاتها في الفترة الأخيرة، بعد أن أفلت من المحققين شحنة تزن 5ر4 طن كوكايين، بعدما تم اكتشافها في يوليو الماضي خلال تفتيش في ميناء هامبورج الألماني.

وكانت السلطات في أوروجواي ضبطت في نوفمبر الماضي أكثر من ثلاثة أطنان من الكوكايين كان من المزمع شحنها إلى ميناء كوتونو، أكبر مدن بنين.