إسرائيل تتجاهل طلب السلطة بشأن الانتخابات بالقدس وتجدد سلب المقاصة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قررت إسرائيل تجاهل طلب السلطة الفلسطينية السماح لها إجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية والرئاسة في القدس المحتلة، بحسب ما أفاد الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، مساء اليوم السبت.

ووفقا للموقع، تم اتخاذ القرار النهائي بعدم الرد بشكل إيجابي أو سلبي على توجهات السلطة الفلسطينية، بعد مناقشة الطلب الفلسطيني من قبل طاقم إسرائيلي رفيع المستوى في الأيام الأخيرة، علما أن الموقف الإسرائيلي هذا سيحول دون إجراء الانتخابات الفلسطينية.

وذكر الموقع الإلكتروني أن السلطة الفلسطينية، بعثت في الشهر الماضي من خلال وزير الشؤون المدنية، حسين الشيخ، برسالة تطالب إسرائيل السماح بمشاركة سكان القدس الشرقية في الانتخابات البرلمانية والرئاسة الفلسطينية.

يذكر أن قرار إجراء الانتخابات الفلسطينية أتخذ مؤخرا بعد التوصل إلى تفاهمات بين السلطة الفلسطينية وحركة حماس، فيما يتعلق بتفاصيلها الفنية وإجراء الانتخابات في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وعلى الرغم من هذا القرار والتفاهمات، إلا أن الرئيس محمود عباس، لم يصدر حتى الآن مرسوما رئاسيا بإجراء الانتخابات بسبب الرد الإسرائيلي المعلق.

وأوضحت القيادة الفلسطينية في رام الله، وعلى رأسهم عباس عدة مرات في الأسابيع الأخيرة أن الانتخابات لن تجرى دون مشاركة الفلسطينيين سكان القدس الشرقية.

وقال عباس في مؤتمر صحافي في رام الله "نحن جادون بشأن قرار إجراء هذه الانتخابات. نحن نؤمن بالانتخابات ونريد إجراء الانتخابات لأننا لم نجر انتخابات برلمانية ورئاسية منذ عام 2006. لذلك، يجب أن نجري الانتخابات، ولكن ليس بأي ثمن".

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وأضاف "يجب أن تجري الانتخابات بمشاركة جميع الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، ودون السماح للمقدسيين بالمشاركة والتصويت، لن تكون هناك انتخابات".

ذات الموقف عبرت عنه حركة حماس التي طالبت مؤخرا من هيئات دولية وقوى إقليمية، ممارسات الضغوطات على إسرائيل وإجبارها على السماح للمقدسيين للمشاركة بالانتخابات.

وفي سياق التضييق على الفلسطينيين، قرر وزير الأمن الإسرائيلي، نفتالي بينيت، سلب 149 مليون شيكل من عائدات الضرائب التي تحولها إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية، بذريعة أن هذه الأموال تم اقتطاعها كون السلطة الفلسطينية دفعت ذات القيمة المالية كرواتب ومعاشات للأسرى وعائلاتهم خلال العام الماضي.

وسيقدم بينيت خلال جلسة المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، عصر الأحد، طلبا لتقليص 149 مليون شيكل من عائدات أموال المقاصة،وهي الضرائب التي تجمعها إسرائيل للسلطة الفلسطينية.

وذكرت صحيفة "هآرتس" أن قيمة التقليص في عائدات الضرائب الذي أعلن عنها بينيت تعود للحسابات التي أجرتها المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بالعام الماضي، حيال المعاشات التي دفعتها السلطة الفلسطينية لعائلات الشهداء والأسرى، مؤكدة أن التقليص سيؤدي إلى تجدد الأزمة مع السلطة الفلسطينية، التي اندلعت في أعقاب التقليصات السابقة.

يذكر أنه في تموز/ يوليو 2018، أقر الكنيست قانونا يجيز للسلطات الإسرائيلية تقليص مبالغ مالية من عائدات الضرائب التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية، بذريعة أن السلطة تحول معاشات شهرية لعائلات الشهداء والأسرى، علما أن إسرائيل سلبت منذ تشريع القانون نحو 500 مليون شيكل من عائدات الضرائب.