كلوب: كل شيء يسير بشكل إيجابي بشأن المصابين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أكد مدرب ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، جاهزية جوردان هندرسون للعب في مواجهة وولفرهامبتون، غدا الأحد، ضمن أحداث الجولة الـ20 من الدوري.

وذكر كلوب خلال تصريحات أبرزتها صحيفة "ميررو": "كل شيء يسير بشكل إيجابي فيما يتعلق بالمصابين".

وأضاف "سيعود الجميع إلى التدريبات بحلول منتصف كانون الثاني/يناير المقبل. ربما حتى هذا الموعد سنخوض 4 أو 5 مباريات لست متأكدًا. هذه مشكلة صغيرة لكن علينا أن نرى ما سيحدث".

وتابع المدرب الألماني "تشامبرلين يتجول الآن دون عكازات وبدون حذاء، لكن علينا الانتظار حتى يمنحنا الجهاز الطبي الضوء الأخضر بشأنه".

وأتم كلوب "ماتيب في حالة جيدة، والأمر كذلك مع فابينيو ولوفرين، ولذلك أود القول إن الفريق سيستعيد الجميع في المباريات خلال شباط/فبراير المقبل".