يوفنتوس يرفض إعارة رابيو إلى آرسنال

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن فريق يوفنتوس الإيطالي رفض طلب آرسنال الإنجليزي الذي يسعى للحصول على لاعبه على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وبحسب ما نقلته صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن يوفنتوس رفض إعارة لاعب الوسط الفرنسي أدريان رابيو إلى الجانرز خلال كانون الثاني/يناير المقبل.

ويعود قرار السيدة العجوز إلى تمسك المدرب ماوريسيو ساري باستمرار رابيو مع الفريق حتى نهاية الموسم.

Advertisements

ويرغب آرسنال في التعاقد مع لاعب وسط، بسبب الرحيل المحتمل للسويسري غرانيت تشاكا إلى هيرتا برلين خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

يذكر أن رابيو انضم إلى صفوف يوفنتوس مطلع هذا الموسم خلال صفقة مجانية، عقب انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

وكان يوفنتوس استغنى مؤخرًا عن المهاجم الكرواتي ماريو ماندزوكيتش، كما أن لاعب الوسط الألماني إيمري كان في طريقه للرحيل عن تورينو.