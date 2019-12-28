شكرا لقرائتكم خبر عن أوروجواي تضبط أكبر كمية «كوكايين» في تاريخها والان نبدء بالتفاصيل

أعلن الادعاء العام في أوروجواي، يوم الجمعة، أن الشرطة ضبطت كمية ضخمة، قياسية، من مخدر الكوكايين تقدر بـ4ر4 طن في حاويات بميناء العاصمة مونتيفيديو. وأضاف الادعاء أنه تم ضبط طن آخر من الكوكايين في مزرعة بمنطقة سوريانو.

وتعد الكمية المضبوطة هي أكبر كمية كوكايين يتم ضبطها في تاريخ أوروجواي، وبحسب تقارير إعلامية، فإن القيمة السوقية للمخدرات المضبوطة تتجاوز مليار دولار.

وألقت السلطات القبض على أربعة مشتبه بهم، بينهم مالك المزرعة، وتفيد التحقيقات الأولية بأن الكوكايين كان مخبأ داخل حاويات تضم فول الصويا وكان من المقرر تهريبها إلى مدينة لومي، عاصمة توجو، بغرب إفريقيا.

وكانت السلطات في أوروجواي ضبطت في نوفمبر الماضي أكثر من ثلاثة أطنان من الكوكايين كان من المزمع شحنها إلى ميناء كوتونو، أكبر مدن بنين.