شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 5 في تحطم طائرة بالولايات المتحدة والان نبدء بالتفاصيل

ذكرت قوات الإنقاذ في ولاية إنديانا الأمريكية، إن نحو خمسة أفراد لقوا حتفهم إثر تحطم طائرة خفيفة بالولاية.

وقال رئيس قوات الإطفاء روبرت بينوا، أمس السبت، أمام الصحفيين إن شخصا نجا من الحادث ويتم علاجه داخل المستشفى.

وأضاف بينوا أن الطائرة تحطمت بعد إقلاعها داخل مدينة لافاييت لأسباب غير معلومة. وواصل بينوا القول بأن ثلاثة أشخاص جرحوا أيضا عقب الحادث ويعالجون طبيا.

وقالت محطة "كي إل إف واي" التلفزيونية المحلية إن الطائرة وهي من طراز تيربوبروب أقلعت صباح أمس السبت من مطار أطلنطا في ولاية جورجيا.