شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 5 في تحطم طائرة بالولايات المتحدة والان نبدء بالتفاصيل
وقال رئيس قوات الإطفاء روبرت بينوا، أمس السبت، أمام الصحفيين إن شخصا نجا من الحادث ويتم علاجه داخل المستشفى.
وأضاف بينوا أن الطائرة تحطمت بعد إقلاعها داخل مدينة لافاييت لأسباب غير معلومة. وواصل بينوا القول بأن ثلاثة أشخاص جرحوا أيضا عقب الحادث ويعالجون طبيا.
وقالت محطة "كي إل إف واي" التلفزيونية المحلية إن الطائرة وهي من طراز تيربوبروب أقلعت صباح أمس السبت من مطار أطلنطا في ولاية جورجيا.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 5 في تحطم طائرة بالولايات المتحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.