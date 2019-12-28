شكرا لقرائتكم خبر عن «النواب» الليبي يرفض التدخل التركي: يؤدي لزعزعة الاستقرار والان نبدء بالتفاصيل
وذكرت وكالة الأنباء القبرصية (سي إن إيه) أن تصريحات عقيلة جاءت عقب لقائه وزير الخارجية القبرصي نيكوس خريستودوليديس في نيقوسيا، اليوم.
وأعرب صالح وخريستودوليديس، خلال اللقاء، عن رفضهما لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية، قائلين إن هذه الاتفاقية باطلة وتخالف القانون الدولي.
ولا يمنح هذا الاتفاق قبرص أي سيادة على الجرف القاري الذي يعتقد أنه غني باحتياطيات الغاز الطبيعي.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال، الخميس الماضي، إن بلاده سترسل قوات إلى ليبيا بناءً على طلب من حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا.
وكانت حكومة الوفاق الوطني قد وقعت اتفاقين مع أنقرة الشهر الماضي، أحدهما بشأن التعاون الأمني والآخر بشأن ترسيم الحدود البحرية.
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