شكرا لقرائتكم خبر عن «أبو الغيط»: نقف مع الصومال في مكافحة الإرهاب والان نبدء بالتفاصيل
وتقدم "أبو الغيط"، في بيان رسمي اليوم، بخالص تعازيه للحكومة الصومالية وأسر الضحايا، متمنيًا الشفاء العاجل للجرحى.
وجدد التزام الجامعة العربية بالوقوف والتضامن مع الصومال في مكافحة الإرهاب، مؤكدًا أن مثل هذه الأعمال الخسيسة لن تثني الصومال عن مواصلة الجهود الحثيثة التي يبذلها في هذا الاتجاه لبناء مؤسسات الدولة، وتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في ربوع البلاد.
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