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«أبو الغيط»: نقف مع الصومال في مكافحة الإرهاب

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أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بأقوى العبارات الهجوم الإرهابي الغادر الذي استهدف صباح اليوم، عددًا من المنشآت في جنوب غرب العاصمة الصومالية مقديشو، ما أسفر عن مقتل سبعين شخصًا على الأقل وإصابة آخرين بجراح خطيرة.

وتقدم "أبو الغيط"، في بيان رسمي اليوم، بخالص تعازيه للحكومة الصومالية وأسر الضحايا، متمنيًا الشفاء العاجل للجرحى.

وجدد التزام الجامعة العربية بالوقوف والتضامن مع الصومال في مكافحة الإرهاب، مؤكدًا أن مثل هذه الأعمال الخسيسة لن تثني الصومال عن مواصلة الجهود الحثيثة التي يبذلها في هذا الاتجاه لبناء مؤسسات الدولة، وتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في ربوع البلاد.

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