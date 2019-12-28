شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب جزيرة في المحيط الهندي والان نبدء بالتفاصيل

ضرب زلزال بلغت قوته 5.5 درجة على مقياس ريختر، اليوم، جزيرة الأمير إدوارد في المحيط الهندي.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال كان على بعد 265 كيلومترا إلى الشمال من شمال غربى جزيرة ماريون.

ولم ترد أنباء على الفور عن سقوط ضحايا بشرية أو أضرار مادية.