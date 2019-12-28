عشرات القتلى والجرحى بانفجار (مفخخة) في الصومال

في السياسة 29 ديسمبر,2019 نسخة للطباعة

طلاب بين الضحايا وإدانات عربية وعالمية

مقديشو ـ وكالات: ذكرت الشرطة الصومالية أن مئة شخص تقريبا قتلوا في انفجار سيارة مفخخة وقع بالعاصمة مقديشو صباح أمس السبت.

وقال ضابط الشرطة أحمد بشاني: “قتل حتى الآن نحو مئة شخص في هذا الهجوم المروع”. وأكد ظاهر علمي وهو مسؤول باحد مستشفيات “شافي” بمقديشو، وفاة ثمانية أشخاص وإصابة المزيد. وكان مستشفى آخر يسمى “المدينة” أبلغ عن وفاة 73 بالفعل. وقال بشاني إن هناك مستشفيات أخرى استقبلت قتلى وضحايا مصابين. وكانت السيارة المفخخة انفجرت في تقاطع طرق مزدحم في الجانب الجنوبي الغربي من مقديشو. ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الانفجار لكن حركة “الشباب الارهابية” المرتبطة بتنظيم القاعدة، والتي تريد الإطاحة بالحكومة المدعومة من الأمم المتحدة، تنفذ عادة مثل هذه الهجمات. ويعاني الصومال من الصراع منذ عام 1991 عندما أطاح مقاتلون بالدكتاتور محمد سياد بري ثم تحولوا لقتال بعضهم البعض.

وبعد سماع دوي الانفجار الهائل عند نقطة تفتيش إكس-كنترول في مقديشو، أبلغ سبدو علي (55 عاما) الذي يسكن بالقرب من موقع الانفجار، رويترز عبر الهاتف بأنه غادر منزله وأحصى 13 قتيلا على الأقل. وقال “عشرات المصابين كانوا يصرخون طلبا للمساعدة لكن الشرطة فتحت النار على الفور فهرعت عائدا إلى منزلي”. ونُقل المصابون إلى مستشفى مدينة حيث رأى شاهد من رويترز عشرات الجرحى يصلون إلى المكان في سيارات الإسعاف.

وكانت إذاعة “دالسان” الصومالية نقلت عن عمدة العاصمة مقديشو، عمر فيليش قوله إن هناك طلاب جامعات بين ضحايا الانفجار.ونشرت الإذاعة صورا على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تظهر حطاما لمركبات وأضرارا لحقت بمبان في الموقع. وتحدث شهود عيان عن مشهد من الدمار.الى ذلك، أدان البرلمان العربي حادث التفجير الإرهابي ووصف البرلمان العربي الحادث بـ”الجبان”

وأعرب مشعل السلمي رئيس البرلمان العربي في بيان عن التضامن مع الصومال في جهودها لمحاربة الإرهاب وفرض سياسة الدولة. وفى القاهرة، حذر مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية من تصاعد وتيرة الأعمال الإرهابية فى العاصمة الصومالية مقديشيو، واستهداف الأسواق التجارية والمناطق المزدحمة خاصة قبيل العام الميلادى الجديد .

وفي أبوظبي، أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة حادث التفجير الإرهابي في مقديشو، الذي أدى إلى سقوط عدد من القتلى المدنيين الأبرياء وجرح آخرين.

وفي الاردن ، أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية التفجير الإرهابي في مقديشو والذي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من الضحايا. من جهته، أعرب وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، عن تعازيه في ضحايا الهجوم الإرهابي بمقديشو، وبينهم مواطنان تركيان، وعن تضامنه مع الصومال الشقيق. وفى موسكو، أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن التفجير الذي أودى بحياة عشرات الأشخاص وسط العاصمة الصومالية مقديشو، هدفه زعزعة الاستقرار في هذا البلد.