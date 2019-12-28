بعد هجوم صاروخي.. استنفار القوات الأميركية بالعراق

في السياسة 29 ديسمبر,2019 نسخة للطباعة

بارزاني: برهم صالح يتعرض لضغوط كبيرة

بغداد ـ عواصم ـ وكالات: كشف مصدر أمني في محافظة الأنبار أن القوات الأميركية اتخذت إجراءات غير مسبوقة على خلفية وجود مخطط لاستهداف قاعدة عين الأسد الجوية . وقال المصدر لـموقع “السومرية نيوز”، إن “القوات الأميركية اتخذت إجراءات احترازية غير مسبوقة على قاعدة عين الأسد الجوية بناحية البغدادي بقضاء هيت غرب الأنبار، بعد تعرض قاعدة كي وان في محافظة كركوك إلى هجوم صاروخي”. وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته إن “طائرات حلقت فوق القاعدة”، مبينا أن “القوات الأميركية عملت مظلة جوية على قاعدة عين الأسد الجوية تحسبا لأي طارئ”. وأشار المصدر إلى أن “القاعدة تشهد حاليا طيرانا أميركيا كثيفا لرصد أي حركة تهدف إلى مهاجمة القاعدة “.

وكان متعهد أميركي قتل في هجوم صاروخي على قاعدة عراقية أسفر أيضا عن إصابة عدد من العسكريين العراقيين والأميركيين، حسبما قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون). ونقلت وكالة (بلومبرج) للأنباء عن البنتاجون قوله في بيان مساء أمس الاول إن قوات الأمن العراقية “تقود الرد والتحقيق” في أعقاب الهجوم على القاعدة التي توجد في مدينة كركوك، حيث يوجد مقر قوات التحالف. ولم يتم على الفور الكشف عن اسم المتعهد والجنود المصابين، كما لم يقدم البيان أي تفاصيل إضافية.

من جهة اخرى، أفاد مصدر أمني عراقي بمحافظة نينوى بمقتل مدنيين اثنين في هجوم لعناصر داعش جنوب الموصل. وقال النقيب أحمد العبيدي إن”عناصر من داعش يستقلون عجلة غير مرقمة، فتحوا نيران أسلحتهم داخل قضاء الحضر جنوب الموصل فقتلوا مدنيين اثنين قبل أن يلوذوا بالفرار إلى جهة مجهولة”. وأضاف العبيدي أن “القوات الأمنية طوقت مكان الحادث وسلمت جثتي الضحيتين لدائرة الطب العدلي في الموصل”. وما زالت مناطق عديدة من محافظة نينوى، وخاصة القريبة من الحدود السورية شمال غرب الموصل، تشهد اعمال عنف واختطاف وقتل وتفجيرات ينفذها عناصر داعش ضد القوات الأمنية العراقية والمدنيين، رغم إعلان القضاء على تنظيم داعش عسكريا في العراق نهاية عام 2017. سياسيا، أكد رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني أن رئيس الجمهورية برهم صالح يتعرض لضغوط كبيرة. وقال بارزاني ، في بيان نشره موقع “السومرية نيوز”:”نتابع بقلق بالغ وعن كثب، أوضاع وتطورات العراق الذي يعاني أزمة عميقة”. وأضاف “فبينما ينذر التهديد بعدم الاستقرار والمزيد من تعقيد الأوضاع في البلاد بالمضي نحو مستقبل مجهول، فإن الواجب يحتم على الجميع التعامل مع الوضع بالتفاهم وبروح وطنية وبمسؤولية وبعيداً عن الضغوط السياسية لاجتياز المرحلة وفقاً للسياقات الدستورية”. وتابع أنه “في موضوع تكليف مرشح لرئاسة الحكومة العراقية القادمة، يبدو أن رئيس الجمهورية برهم صالح يتعرض لضغوط كبيرة، وبخلاف الآليات والأسس الدستورية”، مشددا على أن “أي حل يجب أن يكون قائماً على أساس الدستور ووفقاً للسياقات القانونية”. وأكد بارزاني أنه “لاختيار مرشح وطني وغير جدلي لرئاسة الحكومة يكون مقبولاً من القوى المؤثرة، ينبغي الأخذ في الحسبان المطالب المشروعة للمتظاهرين وأوضاع ومصالح البلد عند اختياره”. وكان الرئيس العراقي برهم صالح أعلن الخميس المنصرم عن استعداده لوضع استقالته أمام اعضاء مجلس النواب، فيما قدم اعتذاره عن عدم تكليف مرشح كتلة البناء لرئاسة الحكومة المقبلة أسعد العيداني.