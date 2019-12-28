الدفاع المدني يسيطر على حرائق الاطارات في المنظومة بالبصرة

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على حرائق اطارات ضمن تقاطع المنظومة في البصرة".

واضاف ان "ذلك جاء بعد تأمين الحماية من قبل القوات الامنية".

