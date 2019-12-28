افاد مصدر امني، السبت، بان الدفاع المدني سيطر على حرائق الاطارات في المنظومة بالبصرة.
وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على حرائق اطارات ضمن تقاطع المنظومة في البصرة".
واضاف ان "ذلك جاء بعد تأمين الحماية من قبل القوات الامنية".
واضاف ان "ذلك جاء بعد تأمين الحماية من قبل القوات الامنية".
كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع المدني يسيطر على حرائق الاطارات في المنظومة بالبصرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.