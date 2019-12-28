طيران الجيش يقتل ستة من 'داعش' هاجموا مقرا للحشد جنوب الموصل

اعلن الحشد الشعبي، السبت، بأن طيران الجيش قتل ستة من "داعش" هاجموا مقرا للحشد جنوب الموصل. وقال الحشد في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "طيران الجيش العراقي قصف اليوم، مجموعة من الدواعش كانوا ضمن المهاجمين لقاطع اللواء 44 بالحشد الشعبي جنوب الموصل". Advertisements واضاف ان "القصف ادى الى مقتل ستة منهم". وأعلن الحشد الشعبي، في وقت سابق من اليوم السبت، التصدي لهجوم لتنظيم "داعش" في قضاء الحضر جنوب مدينة الموصل.

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