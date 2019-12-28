من هو عبدالعزيز جراد رئيس الحكومة الجزائرية الجديدة؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عين الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، عبدالعزيز جراد أول رئيس للوزراء في عهده، وكلفه بتشكيل الحكومة، ليكون بذلك رئيس الحكومة رقم "20" في تاريخ الجزائر.

وعقب تكليفه بتشكيل الحكومة، أدلى عبدالعزيز جراد بأول تصريح أقر فيه بصعوبة مهمته التي حددها في "استرجاع ثقة الجزائريين في هذه المرحلة الصعبة".

وقال: "نحن أمام تحدٍ كبير من أجل استرجاع الثقة في مجتمعنا وتحديات اقتصادية واجتماعية يجب أن نعمل مع كل الكفاءات والمواطنين من أجل الخروج من هذه المرحلة الصعبة، ومتأكد من أن ما يحتويه برنامج الرئيس يُمكنني من العمل في إطار المصلحة الوطنية العليا".