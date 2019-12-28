قبائل ليبيا تؤكد دعم الجيش الوطني في معركة تحرير طرابلس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بعد اقتراب الجيش الليبي من حسم معركة تحرير العاصمة طرابلس، سارعت العديد من القبائل العربية لتأكيد دعم الجيش في مواجهة مليشيات الوفاق.

وتصدت وحدات الجيش الوطني الليبي والقوى المساندة لها من القبائل 20 ديسمبر/كانون الأول الجاري، لمحاولة يائسة من قبل مليشيات الوفاق للهجوم على مدينة ترهونة.

وتكتسب ترهونة الواقعة جنوب شرقي طرابلس أهمية استراتيجية بسبب قربها للعاصمة، وتعدادها السكاني الذي يقارب المليون نسمة، إضافة لكونها أكبر المدن المؤيدة للجيش الليبي في عمليته لتطهير طرابلس.