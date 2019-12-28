تطورات ليبيا وهجوم مقديشو.. النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"، السبت، 28 ديسمبر/كانون الأول، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.



ففي السياسة تقرأون: تقرير نمساوي: أردوغان طامع في ثروات المتوسط، وتونس ترفع درجة التأهب الأمني على الحدود مع ليبيا، وإدانات عربية ودولية لهجوم مقديشو: إرهابي جبان، وقبيلة الفرجان تعلن دعم الجيش الليبي ضد تدخل تركيا وقطر، وعبدالعزيز جراد.. أكاديمي مستقل يتولى "المهمة الصعبة" بالجزائر، وفلسطين ترفض مخطط تسجيل أراضي المناطق "ج" وتعده تحديا للجنائية الدولية، و"ليبيا لليبيين دون عثمانيين".. احتجاجات ضد أردوغان في تونس، ومحتجون يغلقون حقل الناصرية النفطي جنوبي العراق، ورئيس أوكرانيا يعلن تبادل أسرى مع الانفصاليين الأحد، ومظاهرة أمام منزل رئيس الوزراء اللبناني المكلف رفضا لاختياره، وعقيلة صالح: أردوغان استغل سيطرة الإرهابيين على طرابلس للتدخل بليبيا، و"الشعب الصومالي" يصادق على قانون الانتخابات في البلاد، والسيسي يناقش مع كبار قادة الجيش المصري تطورات الملف الليبي.

وفي الاقتصاد تجدون: روسيا: خط "نورد ستريم 2" لنقل الغاز يدخل الخدمة قبل نهاية 2020، والصين تعفي الشركات التايوانية من عدة إجراءات لتحفيز استثماراتها، و3 مليارات دولار ميزانية الأمم المتحدة لعام 2020، وشبح الإفلاس يحاصر صغار الصناع في لبنان.. ويهدد وظائف الشباب، و1.6 مليار دولار عجزا في موازنة الأردن خلال 10 أشهر، والصين تغير قواعد الإدراج في أسواق المال، و"مركزي نيويورك" يعتزم زيادة مشترياته من سندات التمويل العقاري.

كما تتناول "العين الإخبارية" في الأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو آخر تطورات الأحداث المتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات.

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