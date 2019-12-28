شكرا لقرائتكم السودان يجمد قرار رفع دعم المحروقات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن وزير الإعلام السوداني فيصل محمد صالح السبت إن بلاده تعتزم تجميد قرار رفع دعم المحروقات في موازنة 2020 حتى انعقاد مؤتمر اقتصادي في مارس آذار.

كما قال صالح لرويترز "اجتمع رئيس الوزراء ووزير المالية وعدد من الوزراء مع ممثلين لقوى الحرية والتغيير واتفق الطرفان على تجميد قرار رفع الدعم في موازنة 2020 حتى انعقاد مؤتمر اقتصادي في مارس المقبل".

هذا وأضاف "على ضوء مقررات هذا المؤتمر تتقرر السياسات الاقتصادية للبلاد ومن ضمنها السياسات بخصوص دعم السلع".

Advertisements

وكان مجلس الوزراء السوداني، أقر مشروع ميزانية عام 2020، التي تتضمن رفع الدعم عن الجازولين والبنزين بشكل تدريجي على أن تتم إحالة مشروع الميزانية إلى المجلس السيادي السوداني لكي يتنسى إقرار الميزانية بشكلها النهائي خلال اجتماع مشترك مع الحكومة السودانية.

وأعلن وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي في وقت سابق رفع الدعم عن الجازولين والبنزين بالتدرج في ميزانية 2020 التي أجازها مجلس الوزراء الجمعة.

كما قال إن "الوضع الحالي يجعل من الصعوبة بمكان الحفاظ على التضخم منخفضا، وأيضا الحصول على سعر صرف مستقر" للجنيه السوداني.

وأضاف وزير المالية السوداني أن الحكومة السودانية تعمل تدريجيا على معالجة الدعم السلعي، خاصة المحروقات، مثل البنزين والجازولين.