البدء في نقلها إلى العاصمة الإدارية.. «القاهرة» تودع المصالح الحكومية

مع إقتراب حلول ٢٠٢٠ الذى يتزامن مع اقتراب نقل المصالح الحكومية والوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة والبدء فى خطوات عودة القاهرة إلى سابق عهدها فى كونها القاهرة التاريخية والتراثية لما تتميز به من طابع خاص بالإضافة للعديد من المشروعات التى تنوى الدولة افتتاحها خلال العام الجديد وفقا لأخبار اليوم.

وأكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، على الدور المهم والمجهودات المبذولة من جهاز صندوق تطوير العشوائيات بدعم من محافظة القاهرة على مدار السنوات الماضية والذى لازالت تحرص عليه الى الآن، لتطوير القاهرة والتخلص من المناطق العشوائية سواء المناطق غير الآمنة أو المناطق الآمنة وغير المخططة، وهى المجهودات التى ساهمت بصورة كبيرة فى القضاء على عدد من المناطق العشوائية بالقاهرة، وتحسين حالة قاطنيها بنقلهم إلى مساكن آمنة مع توفير كل الخدمات اللازمة لتحقيق الاستقرار لهم، لافتاً إلى موافقة الصندوق على دعم المحافظة بمبلغ 600 مليون جنيه لتنفيذ خططها لتطوير القاهرة خلال العام ٢٠٢٠،وخلق اكثر من ١٬٥مليون فرصة عمل جديدة فى العاصمة الإدارية الجديدة، وشهدت القاهرة خلال الفترة الماضية تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية وفى مختلف القطاعات وذلك على النحو التالي:



مشروعات الإسكان



مشروع الاسمرات ٣ كإسكان اقتصادى بمساحة ٦٠ فداناً ويضم ١٢٤ عمارة مكونة من ٩ أدوار متكررة وبها ٧٣٨٠ وحدة سكانية ونسبة الخدمات فى العمارات مكتملة أى تشكل ١٠٠٪، وقد تم تسكين حوالى ٧٩٧ وحدة سكانية وفرش ٢٧٧٠ وحدة بفرش كامل بخلاف ٤٩٨٦ وحدة بفرش جزئي.



ومشروع المحروسة ٢ اسكان اقتصادى على مساحة حوالى ١٨ فداناً بمدينة النهضة حى السلام وعدد عماراتها ٦٧ بإجمالى ١٥٠٦ وحدات سكنية وتم فرش ٧٢ وحدة سكانية وتسكين ٤٢ وحدة وبتكلفة ٣٥٠ مليون جنيه بتمويل من صندوق تطوير العشوائيات.



ومشروع اسكان بدر الاجتماعى بمساحة ١٠٠ فدان بمدينة النهضة بحى السلام وتضم ١٩٣ عمارة وبها حوالى ٤٦٣٢ وحدة سكانية بتكلفة ١٫٣٥ مليار جنيه بتمويل من صندوق الاسكان الاجتماعى بوزارة الاسكان.



مشروع مؤسسة معا أمام مدارس نفرتاى بحى السلام ثانى والمرحلة الثانية فيه تضم ١١٠ عمارات و٢٦٤٠ وحدة سكانية بتكلفة مليون و٨٠٠ مليون جنيه بتمويل من صندوق تطوير العشوائيات، ومشروع الخيالة بإنشاء عدد ٢٥٢٠وحدة سكانية بتكلفة ٩٠٠ مليون جنيه وبتمويل لصندوق تطوير العشوائيات.



أسواق التونسى

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تم نقل الباعة من سوق التونسى الى سوق حضارى فى حى البساتين بتكلفة ٢٩٣ مليون جنيه بتمويل من صندوق تطوير العشوائيات وصندوق الخدمات للمشروعات الإضافية، ونسب التنفيذ حوالى ٧٧٪ والمشاريع المُضافة إليه بنسبة ٢٥٪، وتم صرف مستخلصات للمشروع الأصلى وجارى العمل بأعمال التشطيبات والسور والموقع العام.



ومشروع مدينة الحرفيين بهناجر البساتين لنقل الورش من صقر قريش إلى المنطقة الجديدة بطريق العين السخنة القديم بتكلفة ٥٥ مليونا ومصدر التمويل لصندوق الخدمات بمحافظة القاهرة ونسب الانتهاء من تنفيذ المشروع ٩٨٪ وتم التسليم الابتدائى له، وكذلك مشروع سوق الباعة الجائلين بالزاوية الحمراء ارض المخبز حيث يتم إنشاء سويقات ومنشآت خفيفة لباعة جائلين بمساحات مختلفة بأحياء القاهرة بإجمالى ١٠ آلاف متر مربع وبتكلفة ٤ ملايين و٨٠٠ ألف جنيه وقد تم توصيل المرافق الخاصة بالمشروع من المياه والصرف وجار استكمال مرافق الكهرباء والحماية المدنية للمشروع.



مشروعات الأبنية التعليمية الجديدة تضم ٧٤ مدرسة اجمالى عدد فصولها ١٦٢٦ وبتكلفة تزيد على ٦١٨ ألف جنيه ويتم العمل حاليا بحوالى ١٦ مدرسة جديدة فى نطاق محافظة القاهرة وعدد فصولها ٦٢٤ وتكلفتها حوالى ٣٠٣ آلاف جنيه، ومنها مدرسة لجميع المراحل التعليمية بالمحور الخدمى للأسمرات بالخليفة والمقطم وتضم حوالى ٧٠ فصلا وتم تنفيذها بنسبة ٩٥٪، بالاضافة الى مدرسة لجميع المراحل بالحى السادس بالخليفة والمقطم وتضم ٤٢ فصلاً وتم إنجاز حوالى ٧٠٪ منها، ومدرسة ارض المشروع الامريكى بحلوان والتى تضم ٧٠ فصلاً وتم العمل بها بنسبة ٤٩٪، ومدرسة للغات بالعاصمة الإدارية الجديدة بعدد فصول ٢٨ وتم الانتهاء منها بنسبة ٦٠٪، والمدرسة اليابانية بزهراء مدينة نصر وعدد فصولها حوالى ١٤ فصلا ونفذت بنسبة ٢٢٪.



مشروعات صحية



المشروعات الصحية وتتمثل فى مستشفى حميات العباسية وتجهيز وحدة السمعيات والبصريات بتكلفة ٥٠٠ الف جنيه وإنشاء قسم جديد للأطفال مخصص لعلاج الأمراض المعدية والوبائية بتكلفة ٥٧٠٠٠ ألف جنيه و بسعة ٥٢ سريراً ٢٠ سريراً منها للرعاية المركزة و١٠ اسرة رعاية متوسطة و١٠ اسرة للغرف و١٢ سريراً مقسمين على ٦ قاعات ولكل قاعة ٢ سرير بتمويل من البنك الأهلى كتبرع، وكذلك تطوير مبنى الاستقبال والطوارىء بالمستشفى بتكلفة ٢٠٠٠٠ جنيه،بالإضافة إلى زيادة الأحمال الكهربائية للمستشفى بتكلفة ٢٠١٠٨ وسيبدأ فى تنفيذه قريبا، ذلك بخلاف انشاء غرفتين لتوزيع الكهرباء داخل المستشفى وزيادة الأحمال الكهربائية المخصصة لها، وتجديد قسم الجهاز الهضمى والكبد بسعة ٣٨ سريرا ١٠ أسرة منها للرعاية المركزة و١٠ اسرة للغرف المنفصلة و١٨ سريراً مقسمين على ٩ قاعات، وتوسعة الرعاية المركزة.



وتطوير مستشفى عين شمس من تنفيذ جهاز مشروعات الخدمة الوطنية من خلال تطوير منظومة الحريق وشبكة الغازات وأعمال الصرف الصحى وإحلال وتجديد المصاعد، وإنشاء مستشفى دار السلام العام ووحدة للغسيل الكلوى للبالغين والأطفال وتطوير الادارة وإعداد مكان لوحدة معالجة المياه الخاصة بالكلى وينفذ من قبل وزارة الانتاج الحربى وتكلفته ٣٦٦١ مليونا.



كما يتم تطوير مستشفى الزاوية العام حيث يتم ترميم المبنى الرئيسى بتكلفة ٧٫٩٦ مليون جنيه، وفى مستشفى القاهرة الجديدة يتم توريد ماكينة شفط لشبكة الغازات بالمستشفى وتوريد جهاز تعقيم مركزى وتجهيزات طبية اخرى للمستشفى.



الطرق والكبارى



ومن مشروعات الطرق والكبارى فى محافظة القاهرة وتحديداً فى المنطقة الشرقية مشروع أحمد تيسير الاستثمارى، والنزهة ميدان السبع عمارات حتى ميدان الحجاز، وتبليط المربع المحصور فى شارع الحميدية وشارع دائرة الناحية من عبدالله هيكل ومتفرعاته، والحجاز من ميدان روكسى حتى عبدالحميد بدوى، وجسر السويس من أسفل كوبرى حدائق القبة حتى ميدان الف مسكن.. وتطوير ورصف شارع الفسطاط من كوبرى العاشر حتى متحف الحضارات، وكورنيش النيل بروض الفرج، وتطوير بولاق الجديدة وشارع عدلى وشارع قصر النيل من شارع الجمهورية وحتى ميدان طلعت حرب وشارع رمسيس وعبدالمنعم رياض، وكورنيش النيل والمنيل، ومشاريع الكبارى مثل استكمال كوبرى المشاة أمام معهد الأورام بشارع القصر العينى، وإنشاء كبارى سيارات أمام مزلقان عين شمس ومزلقان العشرين.