الاناضول: السلطات التركية ضبطت 63 مهاجرا غير نظامي جنوب شرقي البلاد

أفادت وكالة "الاناضول" التركية بأن "​السلطات التركية​ ضبطت 63 مهاجرا غير نظامي في ولاية "وان" جنوب شرق دخلوا البلاد بطرق غير قانونية"، موضحةً أن "فرق الدرك في قضاء "إبيكيولو" أوقفت شاحنة بعد الاشتباه بها، وقامت بتفتيشها".

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