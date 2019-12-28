إنتشال 20 جثة من نهر كاساي في الكونغو بعد حريق شب بزورق لنقل الركاب والبضائع

نقلت وكالة "فرانس برس" عن مسؤولين في جمهورية الكونغو الديمقراطية، إشارتهم إلى أنّه "تمّ انتشال 20 جثة من مناطق واقعة على طول نهر كاساي في وسط الكونغو الديمقراطية، حيث شبّ حريق مطلع الأسبوع في زورق لنقل الركاب والبضائع".
ولفت تقرير للقيادة الإقليميّة للقوّة البحريّة، إلى أنّ "عددًا من الأشخاص أُصيبوا بحروق، وفُقد آخرون"، من دون تحديد عدد الأشخاص الّذين كانوا في الزورق.
وغالبًا ما يتمّ التنقّل في نهر الكونغو وروافده وأنهار أُخرى في جمهورية الكونغو، في ظلّ وجود القليل من الطرقات الّتي يُمكن استخدامها.
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