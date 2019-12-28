ذكرت وكالة "فرانس برس" أنّ "أتراك وسوريين تظاهروا بالقرب من القنصلية الروسية في إسطنبول، احتجاجًا على الغارات الجويّة الّتي تنفّذها القوات الروسية في محافظة إدلب في شمال غرب سوريا".
وهتف المحتشدون "بوتين (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين) قاتل، أخرج من سوريا"، ورفعوا لافتات كُتب على إحداها "روسيا تقتل شعبنا وأطفالنا والعالم لا يفعل شيئًا".
وقد منعت الشرطة التركية، المتظاهرين من الوصول إلى القنصلية الروسية.
وكان قد كثّف النظام السوري وحليفته روسيا هجومهما في شمال غرب سوريا منذ منتصف الشهر الحالي، ما أدّى إلى نزوح أكثر من 235 ألف شخص في أسبوعين، وفق الأمم المتحدة.
كانت هذه تفاصيل خبر أتراك وسوريون تظاهروا قرب قنصلية روسيا إسطنبول احتجاجا على التصعيد في إدلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.