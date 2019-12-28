رئيس البرلمان الليبي دعا المجتمع الدولي إلى سحب الإعتراف بحكومة الوفاق

دعا رئيس ​البرلمان الليبي​ ​عقيلة صالح​، من نيقوسيا، ​المجتمع الدولي​ إلى "سحب الاعتراف بحكومة الوفاق الّتي يرأسها ​فايز السراج​"، لافتًا إلى "تحرّك سيحصل خلال الأيام المقبلة في هذا الاتجاه".

وأوضح "أنّه طَلب من وزير خارجية قبرص نيكوس خريستودوليديس خلال لقائه اياه، أن ينقل رسالة إلى ​الاتحاد الأوروبي​ ليسحب اعترافه بهذه الحكومة الّتي حان الوقت لرحيلها"، مشدّدًا على أنّها "فشلت فشلًا ذريعًا. وبعد أربع سنوات من فرضها على الشعب الليبي، حان الوقت لإعادة النظر وتشكيل حكومة يؤيّدها الشعب والبرلمان ال​ليبيا​ن".

وقام صالح بزيارة إلى قبرص، ليبحث مع المسؤولين القبارصة اتفاقَين أحدهما عسكري والآخر يرسم الحدود البحرية بين ​تركيا​ وليبيا، تمّ توقيعهما في أواخر تشرين الثاني بين حكومة الوفاق و​أنقرة​. وكان قام بزيارة مماثلة إلى ​اليونان​.