دانت ​وزارة الخارجية التركية​ "الهجوم الإرهابي الذي وقع في العاصمة ​الصومال​ية ​مقديشو​، وأودى بحياة أكثر من 76 شخصا بينهم مواطنان ​تركيا​ن"، مؤكدةَ أن " ​الجمهورية​ التركية سيرت ​طائرة​ شحن عسكرية إلى الصومال من أجل نقل جرحى ​تفجير​ مقديشو إلى تركيا لتلقي العلاج"، مشددةً على "أهمية التعاون الدولي في مجال ​مكافحة الإرهاب​، ومواصلة تركيا التي فقدت دعم الصومال من أجل إرساء دعائم ​السلام​ والاستقرار".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية التركية دانت هجوم مقديشو الإرهابي: لمواصلة مكافحة الإرهاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.