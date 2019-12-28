الداخلية التركية أعلنت ترحيل "إرهابيَين" يحملان الجنسية الهولندية

أعلنت ​وزارة الداخلية التركية​، "استمرار عمليّات ترحيل الإرهابيين الأجانب إلى بلدانهم"، موضحةً أنّ "في هذا الإطار، جرى ترحيل مقاتلَين "إرهابيَّين" يحملان الجنسية الهولندية إلى بلدهما".

وكان قد سبق لمتحدّث الداخلية التركية، إسماعيل جاتاكلي، أن أفاد في 11 تشرين الثاني الماضي، ببدء ترحيل الإرهابيّين الأجانب، الّذين أُلقي القبض عليهم، إلى بلدانهم.

ومطلع تشرين الثاني الماضي، أكّد وزير الداخلية التركية ​سليمان صويلو​، أنّ بلاده "ليست فندقا لعناصر تنظيم "داعش" من مواطني الدول الأخرى".