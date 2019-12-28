السيسي: لتسوية الأزمة الليبية بشكل كامل ووضع حد للتدخلات الخارجية غير المشروعة

دعا الرئيس المصري، ​عبد الفتاح السيسي​، إلى "تسوية ​الأزمة​ الليبية بشكل كامل مع حل كل جوانبها ووضع حد للتدخلات الخارجية غير المشروعة"، مشيراً إلى "نية ​تركيا​ إرسال قوات عسكرية إلى ​ليبيا​ دعما ل​حكومة​ الوقاف الوطني المعترف بها دوليا بقيادة، ​فايز السراج​، والتي تخوض مواجهة مع "​الجيش الوطني​ الليبي" بقيادة المشير، ​خليفة حفتر​، المدعوم من مصر، في معركة العاصمة ​طرابلس​".

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