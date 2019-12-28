أوضح "​صندوق النقد الدولي​" أنّ "​الاقتصاد التركي​ حقّق نموًّا بنسبة 0.2 بالمئة خلال عام 2019 الحالي". ولفت في تقرير، إلى أنّ "تخفيض ​البنك المركزي​ نسبة الفائدة في شهر تموز الماضي، ساهم بشكل كبير في تخفيض نسبة التضخم"، مركّزًا على أنّ "حجم ​الدين العام​ منخفض بالبلاد، وأنّ السياسات الماليّة الموسّعة الّتي تمّ اتخاذها ساهمت في بداية النمو الاقتصادي". وتوقّع "نمو الاقتصاد التركي بنسبة 3 بالمئة خلال عامي 2020 و2021 المقبلَين".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صندوق النقد الدولي توقع نمو اقتصاد تركيا 3 بالمئة خلال 2020 و2021 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.