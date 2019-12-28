أبو زيد استقبل في جزين مهنئين بالأعياد

استقبل النائب السابق أمل أبو زيد لمناسبة الأعياد، فاعليات سياسية وعسكرية وتربوية واجتماعية ووفودا مهنئة من بلدات وقرى قضاء جزين.
كما زاره للمناسبة وفد من "حزب الله" وآخر من "جمعية مار منصور" ورؤساء بلديات ومخاتير.
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