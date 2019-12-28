أبو زيد استقبل في جزين مهنئين بالأعياد

استقبل النائب السابق ​أمل أبو زيد​ لمناسبة الأعياد، فاعليات سياسية وعسكرية وتربوية واجتماعية ووفودا مهنئة من بلدات وقرى ​قضاء جزين​. كما زاره للمناسبة وفد من "​حزب الله​" وآخر من "جمعية مار منصور" ورؤساء بلديات ومخاتير.

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