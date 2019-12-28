رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي بزي خلال احتفال في بلدة عيترون أن "لبنان "يمر بأصعب المراحل سياسيا واقتصاديا وماليا وحياتيا، وهذا يتطلب من الجميع تحمل المسؤولية"، مشيراً إلى "أننا الآن أمام فرصة ينبغي التقاطها من أجل تشكيل حكومة إنقاذية تمد اليد للجميع، وتعمل على مكافحة الفساد وتنفيذ القوانين وتطبيق الإصلاحات".
ولفت إلى "أننا رفعنا الصوت من أجل حماية أموال المودعين، والكشف عن الأموال المسحوبة، والعمل على سن التشريعات المتعلقة باستعادة الأموال المنهوبة، وتشكيل محكمة للجرائم المالية"، مشيراً إلى "أننا نطالب الجميع بضرورة تطوير الحياة السياسية، والانتقال بها نحو الدولة المدنية، والأخذ باقتراح كتلة التنمية والتحرير باعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة على قاعدة التمثيل النسبي".
وأشار إلى "أننا قدمنا كل التسهيلات والتطمينات للشيخ سعد الدين الحريري، لكنه اعتذر ورفض التكليف، والآن أيضا نقدم للرئيس المكلف حسان دياب كل التسهيلات من أجل نجاح مهمة التأليف، مع ابداء النصائح اليه بالتوجه مباشرة إلى كل القوى السياسية للوقوف عند رأيها"، لافتاً إلى أن "المجتمع الدولي والعربي يراقب مسارنا، وعلينا أن نتحمل المسؤولية، بغض النظر عن حجم الضغوطات والتحديات والملفات، كي نحافظ على مصلحة وطننا وشعبنا واستعادة الثقة المفقودة".
كانت هذه تفاصيل خبر بزي: قدمنا كل التسهيلات والتطمينات للحريري والآن نقدمها لدياب لنجاح مهمة التأليف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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