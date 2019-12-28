بزي: قدمنا كل التسهيلات والتطمينات للحريري والآن نقدمها لدياب لنجاح مهمة التأليف

رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​علي بزي​ خلال احتفال في ​بلدة عيترون​ أن "​لبنان​ "يمر بأصعب المراحل سياسيا واقتصاديا وماليا وحياتيا، وهذا يتطلب من الجميع تحمل المسؤولية"، مشيراً إلى "أننا الآن أمام فرصة ينبغي التقاطها من أجل تشكيل ​حكومة​ إنقاذية تمد اليد للجميع، وتعمل على ​مكافحة الفساد​ وتنفيذ القوانين وتطبيق الإصلاحات".

ولفت إلى "أننا رفعنا الصوت من أجل حماية أموال المودعين، والكشف عن الأموال المسحوبة، والعمل على سن التشريعات المتعلقة باستعادة ​الأموال المنهوبة​، وتشكيل ​محكمة​ للجرائم المالية"، مشيراً إلى "أننا نطالب الجميع بضرورة تطوير ​الحياة​ السياسية، والانتقال بها نحو ​الدولة المدنية​، والأخذ باقتراح ​كتلة التنمية والتحرير​ باعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة على قاعدة التمثيل النسبي".

وأشار إلى "أننا قدمنا كل التسهيلات والتطمينات للشيخ سعد الدين ​الحريري​، لكنه اعتذر ورفض التكليف، والآن أيضا نقدم للرئيس المكلف ​حسان دياب​ كل التسهيلات من أجل نجاح مهمة التأليف، مع ابداء النصائح اليه بالتوجه مباشرة إلى كل القوى السياسية للوقوف عند رأيها"، لافتاً إلى أن "​المجتمع الدولي​ والعربي يراقب مسارنا، وعلينا أن نتحمل المسؤولية، بغض النظر عن حجم الضغوطات والتحديات والملفات، كي نحافظ على مصلحة وطننا وشعبنا واستعادة الثقة المفقودة".