خوري ردا على بو صعب: الحريري سيوقّع ما يصح توقيعه للمؤسسات العسكرية والأمنية

لفت الوزير السابق ​غطاس خوري​، تعليقًا على ما أدلى به وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال ​الياس بو صعب​ حول ​الترقيات العسكرية​، إلى أنّه "محاولة لمعالجة الاختلاف في وجهات النظر في الإعلام، للإيحاء بأنّ رئيس حكومة تصريف الأعمال ​سعد الحريري​ يعرقل مراسيم الترقية".

وأوضح في تصريح صحافي، أنّ "الحقيقة هي أنّ الحريري وقّع مراسيم الترقيات كما وَردته، وهو سيوقّع ما يصحّ توقيعه للمؤسّسات العسكريّة والأمنيّة، لأنّه مؤتمن على دور المؤسسات ويعرف جيّدًا موجبات الوحدة والتوازن الوطني فيها".

وكان قد أكّد بو صعب، تعليقًا على ملف ترقية الضباط، أنّ "هناك إشكالية من شقَّين، هي عدد العمداء والتوازن الطائفي كما قال الحريري"، مبيّنًا "أنّنا حاولنا إيجاد حل وسط بالعدد مع الحريري، وأنا اقترحت تجزئة الترقيات ولكن لم نصل إلى نتيجة، فقمت بتوقيع المرسوم كما هو".

وأشار في حديث تلفزيوني، إلى "أنّني أتمنّى أن نخرج من الملف الطائفي وأن ينسحب هذا الأمر على كلّ التوظيفات وبخاصّة الناجحين بمجلس الخدمة المدنية وكتاب العدل، إذ من الظلم التمسّك بالتوزيع الطائفي".