منخفض جوي ثان سيؤثر على الحوض الشرقي للمتوسط اعتبارا من بعد ظهر الاثنين

أفادت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ بأنه "يستمرّ تأثير العاصفة "LOULOU" على الحوض الشرقي للمتوسّط حتّى فجر يوم الأحد حيث تنحسر تدريجياً ويعود ليتأثر بمنخفض جوي اعتباراً من بعد ظهر يوم الاثنين"، متوقعةً أن يكون ​الطقس​ يوم غد الأحد غائم مع ضباب على المرتفعات واحتمال تساقط ​أمطار​ محلية صباحا وثلوج على ارتفاع 1200 متر خاصة شمال البلاد، يتحسن الطقس تدريجيا ويتحول الى غائم جزئيا مع ارتفاع محدود ب​درجات الحرارة​ ورياح ناشطة والاثنين غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة ورياح شديدة تقارب الـ65 كم/س خاصة في ​الجنوب​، تتساقط أمطار متقطعة اعتبارا من بعد الظهر واحتمال حدوث برق ورعد كما تتساقط ​الثلوج​ على ارتفاع 1300 متر وما دون في المناطق الداخلية والثلاثاء غائم جزئيّاً إلى غائم مع رياح ناشطة وأمطار متفرّقة، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1400 م وما فوق".

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