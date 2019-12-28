وزارة الصحة حول الانفلونزا: المؤشرات الوبائية مازالت ضمن المتوقع وطنيا

أوضحت ​وزارة الصحة العامة​ أن "موسم الانفلونزا يبدأ عادة في ​لبنان​ والعالم مع انخفاض ​درجات الحرارة​ وبداية موسم ​الشتاء​ وإن انفلونزا H1N1 أصبحت جزءا من الانفلونزا الموسمية منذ العام 2010"، مشيرةً إلى أنه "في لبنان، بدأ موسم الانفلونزا منذ شهر كانون الاول 2019 وسجلت الأنماط الأكثر شيوعا حتى تاريخه النمط B يليه النمط A(H1N1) ومازالت المؤشرات الوبائية ضمن المتوقع وطنيا. وتتم متابعة مؤشرات الانفلونزا من قبل وزارة الصحة العامة اسبوعيا".

وفي بيان لها، لفتت وزارة الصحة إلى أن "الانفلونزا الموسمية تنتج "عن فيروسات متوقع ظهورها، وتشمل عوارضها الحمى والعوارض التنفسية الحادة مثل السعال والنزلة الأنفية وآلام الحنجرة. وقد تظهر بعض المضاعفات التي نادرا ما تؤدي إلى الوفاة بين الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة"، مشددةً على "أهمية الوقاية من الانفلونزا عبر أخذ لقاح الانفلونزا الموسمي للأشخاص الأكثر عرضة للإصابة وهم صغار وكبارالسن، الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة، النساء الحوامل والعاملين في ​القطاع الصحي​، غسل اليدين المتكرر، اعتماد آداب السعال والعطس، عدم مخالطة أشخاص مصابين بالعدوى لا سيما من قبل الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة".

وناشدت وسائل الإعلام و​وسائل التواصل الاجتماعي​، "توخي الدقة والحذر في نشر المعلومات، وعدم إشاعة الذعر والهلع بين المواطنين".