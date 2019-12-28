شكرا لقرائتكم خبر عن "هو الكرسى فيه عفريت" كيف حذر رئيس البرلمان النواب من غيابهم عن الجلسات؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "الانتخابات على الأبواب" عبارة اعتاد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، ترديدها خلال الجلسات العامة، كرسالة تحذيرية للنواب غضبا منهم تارة وممازحاً تارة أخرى، فى مواجهة تغيبهم المستمر عن القاعة الرئيسية للبرلمان التى تشهد المناقشات الفاعلة حول مشروعات القوانين أو اتخاذ قرارات هامة.

واتصالاً بتغيب النواب عن القاعة الرئيسية للبرلمان، يربط رئيس النواب الدكتور على عبد العال، ذلك بالبهو الفرعونى، الذى طالما تسأل عن السر وراءه، بقوله: أنا مش عارف البهو الفرعونى ده فين؟"، ملوحاً بغلقه أثناء انعقاد الجلسات العامة لاسيما أثناء مناقشة القضايا الهامة ومشروعات القوانين، خاصة عندما يتسبب الغياب المتكرر للنواب أثناء التصويت على مشروعات القوانين التى تتطلب الأغلبية الخاصة بما يؤدى إلى تأجيلها.

ولم تنته ممازحات رئيس النواب، فى تعقيبه عن تغيب أعضاء المجلس عن التواجد فى القاعة الرئيسية، قائلا: "هو الكرسى فيه حاجة... هو فى عفريت"، وأكمل: "لو ينفع أمسك كل واحد من أيديه وأقوله خليك مكانك أعملها"، لكن صبر "عبد العال"، لا يستمر طويلاً لاسيما مع التأجيل المتكرر للتصويت على مشروعات القوانين الهامة، ليتهم النواب بالتقصير فى تحمل مسئوليتهم.

تضطر ممارسات النواب المتكررة، إلى إيضاح الدكتور على عبد العال، الضوابط اللائحة، التى تضع محددات قانونية بضرورة حضور أعضاء المجلس جلسات النواب، والتأكيد على عدم جواز غيابهم.

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وحسب اللائحة الداخلية لمجلس النواب فى مادتها (362) لا يجوز للعضو أن يتغيب أكثر من ثلاثة أيام جلسات فى الشهر، إلا إذا حصل على إجازة أو إذن من المجلس لأسباب تبرر ذلك، وإذا تغيب العضو عن حضور جلسات المجلس أو لجانه بغير إجازة أو إذن، أو لم يحضر بعد مضى المدة المرخص له فيها، اعتبر متغيبا دون إذن ويسقط حقه فى المكافأة عن مدة الغياب.

وأخيراً لجأ رئيس النواب، لتحذير أعضاء البرلمان من الغياب عن حضور جلسات المجلس والتفاعل فيها، خاصة فى ظل اقتراب عقد الانتخابات البرلمانية القادمة، وقال إنه سيتم التوافق على أن يبصم الأعضاء فى حالة الحضور والمغادرة، متابعاً: "عشان الدوائر تعرف.. وهى دلوقتى بتعيش الحالة الانتخابية.. الانتخابات على الأبواب".

ويضيف الدكتور على عبد العال، فى حديثة للنواب: "الانتخابات جاية ولازم الكل يكون حاضر علشان الدوائر تشوف حضوركم".

وفى السياق ذاته طالب "عبد العال"، رئيس الائتلاف بالعمل على تطبيق اللائحة على النواب من أجل الحضور، موجها حديثه له: "رئيس الائتلاف لا يمارس سلطاته.. مش عندك لجنة قيم ولا إيه.. الانتخابات على الأبواب".