​أول تعليق من "الزراعة" على وقف تصدير 4 محاصيل إلى العراق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي بوزارة الزراعة، إن العراق لم تصدر حظرًا خاصًا بالمحاصيل المصرية على وجه التحديد، مشيرًا إلى أن بغداد حظرت استيراد 23 محصولًا من كل دول العالم.

وأضاف العطار في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أنه تبين عقب التواصل مع الممثل التجاري العراقي، أن القرار يهدف للحفاظ على الإنتاج المحلي للمزراعين العراقيين، وليس بسب اشتراطات فنية أو صحية محددة للمحاصيل المصرية.

وأوضح رئيس الحجر الزراعي، أن مصر لا تصدر من هذه المحاصيل إلا 4 فقط بكميات كبيرة، هي البصل والرومان والثوم والطماطم، مضيفًا: "القرار صدر يوم 15 نوفمبر الماضي، ولم يتم إخطارنا به رسميًا".

وأشار إلى أن أهم محصول يتم تصديره للعراق هو الموالح، موضحًا أنه ليس من ضمن الـ23 محصولًا التي أوقفت العراق استيرادها. ​