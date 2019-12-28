قال الناطق الرسمي باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، اليوم الجمعة، إن تطورات الساعات المقبلة ستكون مفاجئة لكل الليبيين.
وأوضح المسماري أنه "لا توقفات تكتيكية في هذه المرحلة من معركة طرابلس".
وأكد أن "الجيش الوطني الليبي سيطر على مناطق استراتيجية في طريق المطار بطرابلس، مشيرا أن عشرات الجثث للميليشيات ملقاة على طول الطريق".
وأضاف الناطق باسم الجيش الليبي أن "الميليشيات تتمركز وسط المناطق السكنية في طرابلس".
وكشف أن "قوات النخبة تستعد لدخول معركة الأحياء الرئيسية في طرابلس".
وذكر أن هناك 940 قتيلا للميليشيات خلال المعارك منذ الـ 4 من أبريل/نيسان الماضي".
كانت هذه تفاصيل خبر الناطق باسم الجيش الليبي أحمد المسماري: تطورات الساعات المقبلة ستكون مفاجئة لكل الليبيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخر خبر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.