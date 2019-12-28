الناطق باسم الجيش الليبي أحمد المسماري: تطورات الساعات المقبلة ستكون مفاجئة لكل الليبيين

قال الناطق الرسمي باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، اليوم الجمعة، إن تطورات الساعات المقبلة ستكون مفاجئة لكل الليبيين.

وأوضح المسماري أنه "لا توقفات تكتيكية في هذه المرحلة من معركة طرابلس".

وأكد أن "الجيش الوطني الليبي سيطر على مناطق استراتيجية في طريق المطار بطرابلس، مشيرا أن عشرات الجثث للميليشيات ملقاة على طول الطريق".

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وأضاف الناطق باسم الجيش الليبي أن "الميليشيات تتمركز وسط المناطق السكنية في طرابلس".

وكشف أن "قوات النخبة تستعد لدخول معركة الأحياء الرئيسية في طرابلس".

وذكر أن هناك 940 قتيلا للميليشيات خلال المعارك منذ الـ 4 من أبريل/نيسان الماضي".