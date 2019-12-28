تظاهرة أمام منزل رئيس الوزراء اللبناني المكلف لمطالبته بالاعتذار

نظم المتظاهرون اللبنانيون مساء اليوم السبت، وقفة احتجاجية حاشدة في محيط منزل رئيس الوزراء المكلف حسان دياب بوسط العاصمة بيروت رفضًا لتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة ومطالبين إياه بالاعتذار عن عدم الاستمرار في تأليف الحكومة .. معتبرين أنه يمثل طبقة سياسية لفظتها الانتفاضة الشعبية المستمرة للبنانيين منذ أكثر من 70 يوما.

وقامت القوى الأمنية بقطع الطريق المؤدي إلى منزل رئيس الوزراء المكلف بمنطقة (تلة الخياط) بواسطة الحواجز الحديدية ، وعززت

من تواجدها وانتشارها ، وأقامت جدارا بشريا من عناصر جهاز قوى الأمن الداخلي ومكافحة الشغب لمنع اقتراب المتظاهرين.وتزايد أعداد المتظاهرين الذين يمثلون حركات وأحزاب تابعة للمجتمع المدني وكذلك مجموعات أخرى حضرت من مناطق متفرقة من بيروت، كما شوهدت حافلات تقل متظاهرين حضروا من مدينة طرابلس ومحافظة عكار (شمالي البلاد) للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية.وردد المتظاهرون هتافات مناهضة لحسان دياب، معتبرين أنه يشكل حكومة بإيعاز من القوى والأحزاب السياسية التي كانت السبب في اندلاع الانتفاضة الشعبية في 17 أكتوبر الماضي، وأنه لا يعبر عن تطلعات المحتجين الذين يرغبون في حكومة إنقاذية تتمتع بالاستقلال التام عن الطبقة السياسية اللبنانية.وأكد المتظاهرون أن تكليف "دياب" ترؤس وتشكيل الحكومة جاء بمعرفة قوى الثامن من آذار السياسية فقط على نحو يقطع أن رئيس الوزراء المكلف لا يحظى بإجماع وطني ولا يحظى بالاستقلالية الكافية التي تؤهله لتشكيل حكومة حيادية على نحو ما يطالب به المتظاهرون في جميع أرجاء البلاد.