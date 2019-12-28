الحكومة السودانية تؤكد ضرورة الاستفادة من "كفاءات الخارج"

أكد وزير شئون مجلس الوزراء السوداني السفير عمر بشير مانيس ضرورة ربط المهاجر بوطنه والاستفادة من الكفاءات في الخارج لنقل خبراتهم إلى السودان، مضيفًا أن الحكومة الانتقالية مهتمة بإرساء أسس للسودان الجديد، وفقاً لوكالة أنباء أ ش أ.
وأشاد مانيس - في كلمة في افتتاح أعمال مؤتمر (السودان للتنمية الذكية)، الذي ينظمه
وقال إن مؤتمر السودان للتنمية الذكية، جاء امتدادا للحراك الثوري للثورة، وتجسيدا لتكامل جهود أبناء السودان بالخارج مع أبناء السودان بالداخل لإنجاح برنامج حكومة الفترة الانتقالية للعبور بالبلاد إلى بر الأمان.
وأكد تبني الدولة لكافة المبادرات التي سيطرحها أبناء السودان بالخارج لتحقيق شعارات ثورة ديسمبر، مشيدا بجهود جهاز المغتربين المبذولة في إعادة ترميم العلاقة بين المغتربين والدولة وفي مقدمتها برنامج نقل المعرفة.
ويواصل المؤتمر أعماله غدا، بمشاركة أكثر من 100 خبير سوداني بالخارج، وعدد من ممثلي المؤسسات والوزارات الحكومية، وممثلي الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني.
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