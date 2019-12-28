القصف الحوثي يعطل خطوط مطاحن الغذاء

أكد مسؤول بمطاحن البحر الأحمر في مدينة الحديدة أن القصف الذي شنته ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على المطاحن، الخميس الماضي، تسبب في تعطيل ثلاثة خطوط تعبئة بشكل نهائي، كما أتلفت وعطلت خطوط نقل المواد نهائيًا.

وقال المدير الفني للصوامع أنور الفقيه في تصريح نقله الموقع الإلكتروني لألوية العمالقة التابعة للجيش اليمني، إن عملية الطحن والتعبئة توقفت في المطاحن، كما أوقفت عملية المعالجة، مناشداً الأمم المتحدة للقيام بدورها وبما يضمن عدم تكرار مثل هذه الجرائم.

وأوضح المدير الفني للصوامع أن قصف سطح صوامع الدقيق يعرض مخزون القمح للتلف بسبب تعرضه للرياح والأمطار والشمس.

مصرع قيادات

على صعيد آخر، لقي عدد من ميليشيا الحوثي الإرهابية مصرعهم في هجمات للجيش اليمني في محافظات: تعز والضالع والبيضاء، والجوف في جنوب غرب ووسط وشمال شرق اليمن.

وقالت مصادر ميدانية، إن قوات الجيش استهدفت تجمعين لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في أطراف منطقة البرح ووادي رسيان بغرب تعز، وأسفر الاستهداف عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفها وتدمير آليات قتالية تابعة لها.

وفي محافظة الضالع، لقي قياديان ميدانيان في ميليشيا الحوثي مصرعهما بنيران قوات الجيش اليمني، استهدفت تجمعا للميليشيا في منطقة حبيل العبدي بجبهة باب غلق غربي مدينة قعطبة.

Advertisements

أما في محافظة البيضاء، فشن الجيش الوطني قصفا طال تعزيزات لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في منطقة أعشار بمديرية الملاجم شرق المحافظة، أدى إلى تدمير عربة تابعة للميليشيا، ومصرع كل من كان على متنها من عناصر، في حين لقي ثلاثة من الميليشيا المتمردة مصرعهم في كمين للجيش اليمني في جبهة المهاشمة بمحافظة الجوف اليمنية.

تطورات وخسائر حوثية في 4 محافظات

مقتل قيادات وعناصر في تعز والضالع والبيضاء والجوف

استهداف تجمعين للحوثي يسقط قتلى وجرحى وتدمير آليات

تدمير عربة تابعة للميليشيا ومصرع كل من فيها

ثلاثة قتلى في كمين للجيش اليمني في جبهة المهاشمة