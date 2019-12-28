واشنطن تتهم طهران بمنع ذكرى الضحايا

اتهم وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو السلطات الإيرانية باللجوء إلى العنف والرقابة لمنع إحياء ذكرى من قتلوا جراء قمع حركة الاحتجاجات التي هزت إيران منتصف نوفمبر.

وكتب بومبيو على تويتر «من حق الشعب الإيراني أن يبكي 1500 ضحية ذبحهم خامنئي خلال التظاهرات في إيران»، مسميا المرشد الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي.

وكانت الولايات المتحدة أشارت حتى الآن إلى أكثر من ألف قتيل وآلاف الجرحى جراء قمع الاحتجاجات التي اندلعت منتصف نوفمبر في مدن إيرانية عدة رفضا لرفع أسعار الوقود، لكن بومبيو لفت إلى حصيلة أكبر سبق أن ذكرتها بعض وسائل الإعلام ومثلها تنظيم مجاهدي خلق الإيراني المعارض.

من جهتها، أكدت منظمة العفو الدولية أن قمع الحركة الاحتجاجية أسفر عن مقتل أكثر من 300 شخص، في حين اعتبر بومبيو أن «النظام يخشى مواطنيه ولجأ مجددا إلى العنف وقطع الإنترنت».

وذكرت وكالة إيلنا الإيرانية أن شبكة الإنترنت قطعت، الأربعاء، في محافظات إيرانية عدة قبل توجيه دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لإحياء ذكرى الضحايا لمناسبة مرور شهر على الاحتجاجات.