76 قتيلا بانفجار مقديشو والمملكة تدين

وقال مسؤولون، إنه تم نقل الجرحى من الموقع، حيث خلّف الانفجار هياكل مركبات متفحّمة، وذلك في حالة معتادة تتعرّض فيها العاصمة لتفجيرات وهجمات يشنّها عناصر حركة الشباب المتحالفة مع تنظيم القاعدة.
ارتفاع القتلى
وقال مدير خدمة «آمن» للإسعاف عبدالقادر عبدالرحمن حجي، إن «عدد الضحايا الذي تم التأكد منه بلغ 76 قتيلاً و70 جريحاً، وقد يرتفع أكثر»، في حين أن العديد من القتلى طلاب جامعيون ضرب الانفجار حافلتهم، وأشارت إلى مقتل مواطنين تركيين.
وقال رئيس بلدية مقديشو عمر محمود محمد في مؤتمر صحفي، إن العدد الدقيق للقتلى لم يتضح بعد، لكنه أشار إلى أن نحو 90 شخصًا أصيبوا بجروح.
من جهتها، أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للتفجير، وجددت التأكيد على موقفها الرافض لكل أشكال العنف والتطرف والإرهاب.
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