إدانات عربية وعالمية للهجوم الإرهابي في مقديشو

توالت الإدانات العربية والدولية للتفجير الانتحاري الذي أوقع عشرات القتلى والجرحى في العاصمة الصومالية مقديشو، اليوم السبت.

وأعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها واستنكارها للتفجير.

وجددت وزارة الخارجية، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، التأكيد على موقف المملكة الرافض لكل أشكال العنف والتطرف والإرهاب، معبرة عن تعازي المملكة لذوي الضحايا وللصومال حكومة وشعباً مع التمنيات للجرحى بالشفاء العاجل.

ودانت مصر التفجير الذي نفذ بواسطة سيارة مفخخة.

ونقل بيان صادر عن وزارة الخارجية تعازي مصر حكومة وشعبا لحكومة وشعب الصومال ولأسر الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

وأكد البيان رفض مصر التام لكافة أشكال الإرهاب والعنف والتطرف وتضامنها مع الصومال للحفاظ على أمنها واستقرارها.

وفي العاصمة عمّان، دانت وزارة الخارجية الأردنية التفجير الإرهابي. وأعرب الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله الفايز عن أحر التعازي وأصدق المواساة بضحايا هذه الجريمة الإرهابية الشنعاء والتمنيات بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وأكد الفايز موقف المملكة الرافض والمدين للإرهاب بأشكاله وصوره كافة.

كما دانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة التفجير الإرهابي الذي أوقع ما لا يقل عن 90 قتيلا وعشرات الجرحى.

وأعرب الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين الأمين العام للمنظمة عن تنديده الشديد بهذه العملية الإرهابية الجديدة في الصومال، متوجها بصادق تعازيه لأسر الضحايا ولحكومة الصومال وشعبها، راجيا الشفاء العاجل للمصابين.

وجدد الأمين العام إدانة منظمة التعاون الإسلامي للإرهاب بكافة أشكاله ومظاهره، ودعمها لجهود الحكومة الصومالية في التصدي له ومكافحته.

بدورها، دانت جامعة الدول العربية بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الغادر الذي استهدف اليوم عددا من المنشآت في جنوب غرب العاصمة الصومالية مقديشو.

وأعرب أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، في بيان، عن خالص تعازيه للحكومة الصومالية وأسر الضحايا، وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين، مجددا التزام الجامعة العربية بالوقوف والتضامن مع الصومال في مكافحة الإرهاب.

وأكد أبو الغيط أن "مثل هذه الأعمال الخسيسة لن تثني الصومال عن مواصلة الجهود الحثيثة التي يبذلها لبناء مؤسسات الدولة وتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في ربوع البلاد".

كما دان البرلمان العربي اليوم السبت حادث التفجير الإرهابي بالقرب من مركز تحصيل ضرائب.

وأعرب مشعل السلمي رئيس البرلمان العربي، في بيان، عن التضامن مع الصومال في جهودها لمحاربة الإرهاب وفرض سياسة الدولة.

وفى القاهرة، حذر مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية من تصاعد وتيرة الأعمال الإرهابية فى العاصمة الصومالية مقديشيو، واستهداف الأسواق التجارية والمناطق المزدحمة.

وأوضح مرصد الإفتاء أن تنظيم القاعدة الإرهابي يحتفظ بعناصر له في الصومال وأفغانستان واليمن وغرب أفريقيا، وأنه من المحتمل أن تلتحق به بعض عناصر تنظيم داعش الإرهابي الفارَّة من العراق وسوريا، وقد تصطدم به بعض العناصر الأخرى في مزيج من التحالف والمواجهة.

وأكد المرصد أهمية منع حركة "الشباب" الإرهابية من مصادر تمويلها الأساسية، والتي تعتمد بشكل أساسي على التحويلات الخارجية، وكذلك التجارة، وخاصة تجارة "الفحم"، ومحاصرة الموانئ والمنافذ التي تستخدمها الحركة في تجارتها.

وشدد مرصد الإفتاء على رفض الشريعة الإسلامية لكافة ألوان الاعتداء على المدنيين الأبرياء سواء بالقتل أو الذبح أو الحرق وترويعهم دون وجه حق.

ودعا مرصد الإفتاء إلى ضرورة تكثيف الجهود الدولية لمواجهة الجماعات والتنظيمات الإرهابية فى مختلف أنحاء العالم، والعمل على وضع استراتيجية دولية واضحة فى مواجهة التنظيمات الإرهابية التى تسعى لنشر منهجها وأفكارها بقوة السلاح.

وفى موسكو، أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن التفجير هدفه زعزعة الاستقرار في الصومال.

وجاء، في بيان صدر عن الوزارة، "ندين بقوة هذا الهجوم الإرهابي الهمجي الذي راح ضحيته مدنيون. من البديهي أن يكون الهدف من هذا الهجوم الدموي، الذي نفذه متطرفون، هو زعزعة الاستقرار في الصومال".

وأكدت الوزارة تمسك روسيا، بصفتها عضوا دائما في مجلس الأمن الدولي، بدعم جهود الحكومة الصومالية الرامية إلى تحقيق المصالحة الوطنية في البلاد والتحضير للانتخابات البرلمانية والرئاسية المخطط لإجرائها خلال العامين 2020 و2021.