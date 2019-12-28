محتجون يتظاهرون أمام منزل رئيس الحكومة اللبناني المكلف

تجمع عشرات الأشخاص في العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم السبت، أمام منزل رئيس الحكومة المكلف حسان دياب، احتجاجا على تكليفه نتشكيل الحكومة.

وطالبوا المحتجون باستقالة دياب وذلك بعد مرور عشرة أيام على اختياره لهذا المنصب.

ويعيش لبنان منذ 17 أكتوبر الماضي على وقع حراك شعبي غير مسبوق ضد الطبقة السياسية وتدهور الوضع الاقتصادي، أدى إلى استقالة حكومة الرئيس سعد الحريري.

بعد أسابيع من التظاهرات والمباحثات بين الأحزاب المشاركة في الحكم، اختير الاستاذ الجامعي ووزير التربية الأسبق حسان دياب في 19 ديسمبر الجاري ليشكل حكومة جديدة.

وعد دياب، فور تسميته، بتشكيل حكومة تضم أخصائيين مستقلين خلال ستة أسابيع، آملا بذلك تلبية تطلعات الشارع.

واعتبرت متظاهرة تدعى لينا أنّه "يقع على الثورة تسمية رئيس الحكومة، لا الأحزاب" المشاركة في الحكم. وقالت "نريد منه تقديم خريطة طريق".

وأضافت "لا نريد أسماء، نريد خطط عمل (...) ما هي خطته؟".

وكان تكليف دياب أثار غضب بعض المتظاهرين.

ويشهد لبنان أسوأ أزمة اجتماعية اقتصادية منذ نهاية الحرب الأهلية (1975-1990).

ويشترط المجتمع الدولي تشكيل حكومة إصلاحية لتقديم أي دعم مالي جديد للبنان.

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