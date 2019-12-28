معارك عنيفة بين المعارضة وقوات النظام السوري في ريف إدلب

اندلعت معارك عنيفة، اليوم السبت، بين قوات النظام السوري وفصائل المعارضة في ريف محافظة إدلب.

وقال مصدر مقرب من القوات الحكومية إن «مدفعية الجيش السوري دمرت عدة مواقع في قريتي سفوهن وكفر عويد في ريف إدلب الجنوبي، ودمر الجيش السوري موقعين لفصائل المعارضة على أطراف مدينة معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي الشرقي».

وأوضح المصدر أن الجيش السوري تصدى لهجوم من فصائل المعارضة على محور جرجناز التح، وفجر مفخختين لهم قبل وصولهم إلى النقاط العسكرية.

في السياق ذاته، أعلن مصدر عسكري أن فصائل من المعارضة السورية دخلت، اليوم السبت، بلدة «جرجناز» الواقعة بريف إدلب الجنوبي الشرقي، إثر معارك عنيفة مع قوات النظام.

وقال مصدر عسكري إن فصائل المعارضة شنت هجوماً واسعاً على نقاط القوات الحكومية في قرى ريف إدلب، وأصبحت على أطراف بلدة جرجناز بعد استهداف القوات الحكومية بصاروخ يحمل حوالي 500 كغ من المتفجرات. وأضاف أن القصف أدى إلى مقتل عشرات العناصر من القوات الحكومية.

وأكد المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أنه «بعد القصف الصاروخي على مواقع القوات الحكومية في بلدة جرجناز، دخل مقاتلو المعارضة البلدة من المحور الشمالي الغربي وسط تقدم الفصائل».

وأضاف القائد العسكري «استعادت فصائل المعارضة مواقع مهمة أيضاً على جبهة بلدة التح، حيث استعادت أكثر من 9 نقاط، ودمرت دبابة وعربة نقل جنود».