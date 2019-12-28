كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالفيديو.. زعيمة المقاومة الإيرانية تجري زيارة لضحايا الزلزال في ألبانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرت مريم رجوي، زعيمة المقاومة الإيرانية، زيارة لعدد من المواطنين الألبان في المناطق المنكوبة بالزلزال بمدينتي ”مانز“ و”دورس“، وأبدت مؤاساتها وتضامنها معهم متمنية الصحة والشفاء للجرحى.

وأعربت "رجوي"عن تمنياتها زوال الأضرار والمعاناة الناجمة عن الزلزال في أقرب وقت بحلول العام الميلادي الجديد.

وخلال هذه الزيارة استقبل السيد محرم سولا، رئيس بلدية مانز مريم رجوي معربًا عن شكره وتقديره لدعم وتضامن المقاومة الإيرانية مع المواطنين الألبان.

وأضاف: "أننا تلمّسنا هذه العلاقة الحميمة والتضامن القيّم منذ إقامة مجاهدي خلق في أشرف3 (الثالث)".

وفي نوفمبر الماضي ضرب زلزال شمال غرب ألبانيا، بقوة 6.4 درجة بمركز بؤري على بعد 12 كيلومترًا (7.5 ميل) غرب جنوب غرب ماموراس.

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ووصل تأثير الهزة إلى عاصمة ألبانيا تيرانا، وفي أماكن بعيدة مثل تارانتو وبلجراد، والتي تبعد حوالي 370 كم (230 ميل) شمال شرق مركز الزلزال.

وتسبب الزلزال في مقتل حوالي 51 شخصًا وأصيب 2000 بجروح وإصابات عدة، إذ يعد أقوى زلزال يضرب ألبانيا منذ أكثر من 40 عامًا، حيث سقط عدد من المباني غرب العاصمة الألبانية.

وأدى الزلزال إلى أضرار فادحة في مدينة دوريس الساحلية الكبيرة وقرية كودر تومان، التي تقع بالقرب من مركز الزلزال، حيث انهارت المباني ومنها فندقان وعمارتان سكنيتان في دوريس.

وتحطمت أربعة مبان وانهارت، بما في ذلك مبنى سكني مكون من خمسة طوابق في كودر تومان، وجاءت فرق الإنقاذ التي تضم معدات متخصصة، وإمدادات طارئة إلى ألبانيا من الدول المجاورة والدول الأوروبية الأخرى، للمساعدة في جهود البحث وتوفير المأوى للأشخاص الذين أصبحوا بلا مأوى.

وتمكنت القوات الخاصة من إنقاذ 45 شخصًا من تحت الأنقاض كانوا لا يزالون على قيد الحياة، أثناء البحث عن الأشخاص المفقودين.