كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحالف الإعلاميين والحقوقيين الأفارقة يدين التدخل التركي في ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستمر التدخل التركي لليبيا في إثارة ردود الفعل الغاضبة، وذلك وسط مخاوف من أن تؤدي أطماع أنقرة في المنطقة إلى تفاقم خطر الإرهاب والإنزلاق نحو مزيد من الفوضى.

وأعرب تحالف الإعلاميين والحقوقيين الأفارقة، عن تنديده بتدخل تركيا في ليبيا، بعدما أثارت زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى تونس، مخاوف من تعميق الأزمة الليبية.

هذا ويخوض الجيش الوطن الليبي حرباً ضد التنظيمات الإرهابية في طرابلس، فيما تقدم تركيا دعماً سخياً لميليشيات طرابلس التي تنشط تحت لواء حكومة الوفاق.

وقال الرئيس التركي في وقت سابق، إن "بلاده سترسل قوات إلى ليبيا؛ استجابة لطلب من طرابلس في وقت قريب قد يكون الشهر المقبل".

وأوضح تحالف الصحفيين والحقوقيين الأفارقة، في بيان، أن "أردوغان الذي أحكم قبضته على الحكم في بلاده، كشف عن نوايا توسعية يحن بها إلى أيام الدولة العثمانية".

وأضاف أن "هذه المطامع التركية تجلت عبر عدد من الزيارات التي أجراها أردوغان إلى دول إفريقية، أما سنة 2011، فكانت منطلقا لأنقرة حتى تنعش آمالها الاستعمارية والتوسعية".

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كما أكد تحالف الإعلاميين، على أن "التورط التركي في الأزمة الليبية واقع لا غبار عليه، وأن مساعي أردوغان وحلفائه في صناعة الجماعات الإرهابية واستغلالها في ضرب الاستقرار الأفريقي انكشفت للعيان".

وأضاف "وليست زيارته الأخيرة لتونس سوى حلقة من حلقات التوسع في الشمال الأفريقي، الذي يعمل جاهداً على إغراقه بالجماعات الإرهابية من الدواعش".

كما نبه التحالف، إلى أن "تركيا لن ترسل جنودها للقتال في ليبيا، وإنما ستكتفي بخبراء عسكريين وضباط سيشرفون على إدارة قوات المرتزقة من الإرهابيين الموالين لأردوغان".

ووجه التحالف، دعوة الليبيين إلى "تغليب مصلحة الشعب الليبي ونبذ العنف وفض نزاعاتهم عبر الحوار، وبحث الحلول الممكنة بهدف الخروج من الفخ".

وطالب الصحفيون والحقوقيون، الاتحاد الإفريقي والمجتمع الأممي لـ"التدخل بهدف وقف العدوان، الذي يستهدف الشعب الليبي وشعوب المنطقة المغاربية كلها".

وأكد تحالف الإعلاميين والحقوقيين الأفارقة، على أنه "سيواصل مساعيه الإعلامية والدبلوماسية؛ للتوعية بمخاطر هذا التدخل التركي العدواني السافر في شؤون الشعب الليبي".